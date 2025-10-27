Расширение войны на глубину России - что решили на Ставке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина готовится существенно расширить географию дальнобойных ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. На Ставке верховного главнокомандующего анонсировали запуск трехлетней модели контрактов с производителями вооружения и усиление дипломатического давления на партнеров по ПВО.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 27 октября.

Что приняли на Ставке

Ставка главнокомандования была посвящена оценке эффективности дальнобойных ударов за последний период и определению новых приоритетов в уничтожении российских военных возможностей. Зеленский отметил важность системного давления на российскую нефтепереработку и расширении плоскости поражения за пределами текущих направлений.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Провел Ставку. Главная тематика - наши возможности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение", — отметил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина переходит к трехлетним контрактам на производство оружия, что позволит оборонной промышленности лучше планировать ресурсы и масштабировать темпы поставок. Отдельное внимание уделили противодействию российским обстрелам энергетических объектов и усилению защиты критической инфраструктуры через дополнительное привлечение средств ПВО от партнеров. Украинская дипломатия готовит конкретные решения для ускорения передачи необходимых систем противовоздушной обороны.

