Главная Новости дня Зеленский раскрыл новые цели для ВСУ — что решили на Ставке

Зеленский раскрыл новые цели для ВСУ — что решили на Ставке

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 17:47
обновлено: 18:24
Расширение войны на глубину России - что решили на Ставке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина готовится существенно расширить географию дальнобойных ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. На Ставке верховного главнокомандующего анонсировали запуск трехлетней модели контрактов с производителями вооружения и усиление дипломатического давления на партнеров по ПВО.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 27 октября.

Читайте также:

Что приняли на Ставке 

Ставка главнокомандования была посвящена оценке эффективности дальнобойных ударов за последний период и определению новых приоритетов в уничтожении российских военных возможностей. Зеленский отметил важность системного давления на российскую нефтепереработку и расширении плоскости поражения за пределами текущих направлений.

Зеленский раскрыл новые цели для ВСУ – что решили на Ставке - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Провел Ставку. Главная тематика - наши возможности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение", — отметил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина переходит к трехлетним контрактам на производство оружия, что позволит оборонной промышленности лучше планировать ресурсы и масштабировать темпы поставок. Отдельное внимание уделили противодействию российским обстрелам энергетических объектов и усилению защиты критической инфраструктуры через дополнительное привлечение средств ПВО от партнеров. Украинская дипломатия готовит конкретные решения для ускорения передачи необходимых систем противовоздушной обороны.

Напомним, что Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о продвижении на фронте, назвав их неправдивыми.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом обсуждал не только ракеты Tomahawk, но и поставки различных видов вооружения.

Владимир Зеленский ВСУ ППО Ставка верховного главнокомандующего дальнобойное оружие
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
