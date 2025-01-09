Участь КНДР у війні в Україні — Зеленський розкрив втрати Північної Кореї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія не лише продовжує свою агресію, а й розширює її масштаби, наймаючи солдатів із Північної Кореї для участі у війні проти України. Пхеньян не цінує своїх людей.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на засіданні у форматі "Рамштайн" в четвер, 9 січня.

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За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати цю війну.

"Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей, і ми це знаємо, вони втрачають їх – 4 тисячі на сьогодні. Але Пхеньян задешево здобуває досвід, щоб реекспортувати війну, можливо, туди, в Індо-Тихоокеанський регіон", — сказав президент.

Український лідер підкреслив, що змова Росії з Північною Кореєю демонструє слабкість Путіна.

"Жоден правитель у Москві ніколи не опуститься до того, щоб благати Пхеньян, окрім як зіткнувшись із гострими проблемами. Тому ми маємо й далі тиснути на Росію. Саме це гарантує, що наші солдати отримають необхідну їм зброю", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні у форматі "Рамштайн". Він подякував Сполученим Штатам за координацію допомоги нашій державі.

Також український лідер заявив, що дрони кардинально змінили тактику ведення війни. Тому Україна планує нарощувати власне виробництво безпілотників і йдеться про рекордні цифри.