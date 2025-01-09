Зеленський заявив про рекордне нарощування виробництво дронів

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Дрони кардинально змінили тактику ведення війни. Вони допомагають зберегти людські життя та завдати втрат ворогу. Саме тому Україна планує нарощувати власне виробництво безпілотників і йдеться про рекордні цифри.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вступної промови на засіданні Рамштайн у четвер, 9 січня.

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Як зазначив Зеленський, безпілотники змінили природу війни. Саме тому Україна активно працює над збільшенням кількості дронів на фронті. За словами глави держави, наразі вже підписано велику кількість контрактів й багато ще опрацьовуються.

"Сьогодні є пряма залежність. Аби зупинити просування ворога, зупинити втрати людей та територій, треба дрони. Дрони стримують ворога та утримують його на дистанції. Це можна зробити. Виробництво дронів в Україні більш ефективне з точки зору витрат, ніж будь-де. Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримаємо від наших партнерів", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російські військові активно використовують дрони, які можуть обходити РЕБ та влучно атакувати цілі. Для цього вмонтували оптоволоконну систему, яка забезпечує стабільний зв'язок.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче виробити три тисячі ракет-дронів та 30 тисяч далекобійних дронів у 2025 році. На оборону і безпеку в держбюджеті передбачено 2,23 трлн гривень.