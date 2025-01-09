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Україна хоче встановити рекорд щодо кількості БпЛА, — Зеленський

9 січня 2025 15:00
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський заявив про рекордне нарощування виробництво дронів
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

Дрони кардинально змінили тактику ведення війни. Вони допомагають зберегти людські життя та завдати втрат ворогу. Саме тому Україна планує нарощувати власне виробництво безпілотників і йдеться про рекордні цифри.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вступної промови на засіданні Рамштайн у четвер, 9 січня.

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Україна збільшує кількість дронів на фронті

Як зазначив Зеленський, безпілотники змінили природу війни. Саме тому Україна активно працює над збільшенням кількості дронів на фронті. За словами глави держави, наразі вже підписано велику кількість контрактів й багато ще опрацьовуються.

"Сьогодні є пряма залежність. Аби зупинити просування ворога, зупинити втрати людей та територій, треба дрони. Дрони стримують ворога та утримують його на дистанції. Це можна зробити. Виробництво дронів в Україні більш ефективне з точки зору витрат, ніж будь-де. Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримаємо від наших партнерів", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російські військові активно використовують дрони, які можуть обходити РЕБ та влучно атакувати цілі. Для цього вмонтували оптоволоконну систему, яка забезпечує стабільний зв'язок.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче виробити три тисячі ракет-дронів та 30 тисяч далекобійних дронів у 2025 році. На оборону і безпеку в держбюджеті передбачено 2,23 трлн гривень. 

Володимир Зеленський дрони війна в Україні безпілотник БпЛА виробництво зброї

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