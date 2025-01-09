Зеленский заявил о рекордном наращивании производства дронов

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Дроны кардинально изменили тактику ведения войны. Они помогают сохранить человеческие жизни и нанести урон врагу. Именно поэтому Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников и речь идет о рекордных цифрах.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вступительной речи на заседании Рамштайн в четверг, 9 января.

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Как отметил Зеленский, беспилотники изменили природу войны. Именно поэтому Украина активно работает над увеличением количества дронов на фронте. По словам главы государства, сейчас уже подписано большое количество контрактов и многие еще прорабатываются.

"Сегодня есть прямая зависимость. Чтобы остановить продвижение врага, остановить потери людей и территорий, надо дроны. Дроны сдерживают врага и удерживают его на дистанции. Это можно сделать. Производство дронов в Украине более эффективно с точки зрения затрат, чем где-либо. В этом году мы в Украине хотим поставить рекорд в количестве и качестве дронов, которые мы производим и получим от наших партнеров", — отметил Зеленский.

Напомним, российские военные активно используют дроны, которые могут обходить РЭБ и точно атаковать цели. Для этого вмонтировали оптоволоконную систему, которая обеспечивает стабильную связь.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет произвести три тысячи ракет-дронов и 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году. На оборону и безопасность в госбюджете предусмотрено 2,23 трлн гривен.