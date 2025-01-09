Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украина хочет установить рекорд по количеству БпЛА, — Зеленский arrow

Украина хочет установить рекорд по количеству БпЛА, — Зеленский

9 января 2025 15:00
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский заявил о рекордном наращивании производства дронов
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Дроны кардинально изменили тактику ведения войны. Они помогают сохранить человеческие жизни и нанести урон врагу. Именно поэтому Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников и речь идет о рекордных цифрах.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вступительной речи на заседании Рамштайн в четверг, 9 января.

Читайте также:

Украина увеличивает количество дронов на фронте

Как отметил Зеленский, беспилотники изменили природу войны. Именно поэтому Украина активно работает над увеличением количества дронов на фронте. По словам главы государства, сейчас уже подписано большое количество контрактов и многие еще прорабатываются.

"Сегодня есть прямая зависимость. Чтобы остановить продвижение врага, остановить потери людей и территорий, надо дроны. Дроны сдерживают врага и удерживают его на дистанции. Это можно сделать. Производство дронов в Украине более эффективно с точки зрения затрат, чем где-либо. В этом году мы в Украине хотим поставить рекорд в количестве и качестве дронов, которые мы производим и получим от наших партнеров", — отметил Зеленский.

Напомним, российские военные активно используют дроны, которые могут обходить РЭБ и точно атаковать цели. Для этого вмонтировали оптоволоконную систему, которая обеспечивает стабильную связь.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет произвести три тысячи ракет-дронов и 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году. На оборону и безопасность в госбюджете предусмотрено 2,23 трлн гривен.

Владимир Зеленский дроны война в Украине беспилотник БпЛА производство оружия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Повестка на работу во время отпуска — объявят ли в розыск

15:20 В Киеве инженера подозревают в хищении более 2 млн грн

15:13 Ломился в двери с ножом — одессит терроризировал соседей

15:09 Террор РФ нужно остановить — речь Зеленского на "Рамштайне"

15:00 Украина хочет установить рекорд по количеству БпЛА, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:54 Умеров высказался по поводу планов партнеров поддержки Украины

14:47 Ученые нашли способ увеличить эффективность аккумуляторов зимой

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

14:33 Продавал тюремные земли — в Одесской области судят регистратора

14:30 Индексация зарплат работников — какие изменения в 2025 году

15:25 Повестка на работу во время отпуска — объявят ли в розыск

15:20 В Киеве инженера подозревают в хищении более 2 млн грн

15:13 Ломился в двери с ножом — одессит терроризировал соседей

15:09 Террор РФ нужно остановить — речь Зеленского на "Рамштайне"

15:00 Украина хочет установить рекорд по количеству БпЛА, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:54 Умеров высказался по поводу планов партнеров поддержки Украины

14:47 Ученые нашли способ увеличить эффективность аккумуляторов зимой

14:33 Продавал тюремные земли — в Одесской области судят регистратора

14:30 Индексация зарплат работников — какие изменения в 2025 году

14:24 В Кривом Роге прогремели взрывы — что известно

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка