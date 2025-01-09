Участие КНДР в войне в Украине — Зеленский раскрыл потери Северной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россия не только продолжает свою агрессию, но и расширяет ее масштабы, нанимая солдат из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Пхеньян не ценит своих людей.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате "Рамштайн" в четверг, 9 января.

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По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин начал нанимать солдат из Северной Кореи для продолжения этой войны.

"Северная Корея изучает современные методы ведения войны. Они не ценят своих людей, и мы это знаем, они теряют их — 4 тысячи на сегодня. Но Пхеньян дешево получает опыт, чтобы потом экспортировать войну, возможно, в Индо-Тихоокеанский регион", — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что сговор России с Северной Кореей демонстрирует слабость Путина.

"Ни один правитель в Москве никогда не опустится до того, чтобы умолять Пхеньян, если не столкнется с острыми проблемами. Поэтому мы должны продолжать давить на Россию. Именно это гарантирует, что наши солдаты получат необходимое им оружие", — резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании в формате "Рамштайн". Он поблагодарил Соединенные Штаты за координацию помощи нашему государству.

Також украинский лидер заявил, что дроны кардинально изменили тактику ведения войны. Поэтому Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников и речь идет о рекордных цифрах.