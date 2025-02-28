Візит Зеленського до США — про що президент говорив із сенаторами

Зеленський розкрив деталі зустрічі з сенаторами США
Закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами перемовин із сенаторами США. Поточний візит до Америки є надзвичайно важливим.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у п'ятницю, 28 лютого.
Зустріч із сенаторами
Зеленський наголосив, що його поточний візит до Америки є надзвичайно важливим.
"Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин", — йдеться у повідомленні.
Глава держави подякував за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії.
"Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки", — підсумував Зеленський.
Раніше про зустріч із Президентом Володимиром Зеленським повідомила сенаторка Емі Клобучар. Згодом український лідер прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
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