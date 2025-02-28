Візит Зеленського до США — про що президент говорив із сенаторами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами перемовин із сенаторами США. Поточний візит до Америки є надзвичайно важливим.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у п'ятницю, 28 лютого.

Читайте також:

Зустріч із сенаторами

Зеленський наголосив, що його поточний візит до Америки є надзвичайно важливим.

"Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин", — йдеться у повідомленні.

Українська делагація та американські сенатори. Фото: ОП

Глава держави подякував за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії.

"Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки", — підсумував Зеленський.

Зеленський під час зустрічі із сенаторами США. Фото: ОП

Раніше про зустріч із Президентом Володимиром Зеленським повідомила сенаторка Емі Клобучар. Згодом український лідер прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.