Визит Зеленского в США — о чем президент говорил с сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Окончание войны и важность надежных гарантий безопасности стали главными темами переговоров с сенаторами США. Текущий визит в Америку является чрезвычайно важным.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 28 февраля.

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Встреча с сенаторами

Зеленский отметил, что его текущий визит в Америку является чрезвычайно важным.

"Встретился с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Продолжение военной помощи нашему государству и соответствующие законодательные инициативы, встреча с Президентом Трампом, усилия для достижения справедливого и прочного мира, наше видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности стали главными темами наших переговоров", — говорится в сообщении.

Украинская делегация и американские сенаторы. Фото: ОП

Глава государства поблагодарил за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии.

"Гордимся тем, что имеем таких стратегических партнеров и друзей, как Соединенные Штаты Америки", — подытожил Зеленский.

Зеленский во время встречи с сенаторами США. Фото: ОП

Ранее о встрече с Президентом Владимиром Зеленским сообщила сенатор Эми Клобучар. Впоследствии украинский лидер прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.