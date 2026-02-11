Україна постачатиме вугілля до Молдови — Зеленський прокоментував

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду із Молдовою щодо постачання вугілля для електростанцій. Глава держави наголосив, що українська сторона зацікавлена у енергетичній співпраці з Кишиневом, а також наголосив, що угода стала "проявом добросусідства" і Україна не буде отримувати щось натомість.

Зазначимо, що Молдова погодила надання пакету енергетичної допомоги на 700 тисяч євро. Про це стало відомо після візиту прем'єра Молдову Александру Мунтяну до Києва 10 лютого.

