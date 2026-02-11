Украина будет поставлять уголь в Молдову — Зеленский прокомментировал

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал соглашение с Молдовой о поставках угля для электростанций. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Кишиневом, а также отметил, что соглашение стало "проявлением добрососедства" и Украина не будет получать что-то взамен.

Отметим, что Молдова согласовала предоставление пакета энергетической помощи на 700 тысяч евро. Об этом стало известно после визита премьера Молдову Александру Мунтяну в Киев 10 февраля.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...