Украина будет поставлять уголь в Молдову — Зеленский прокомментировал

Зеленский раскрыл детали о поставках угля в Молдову
Дата публикации 11 февраля 2026 20:16
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал соглашение с Молдовой о поставках угля для электростанций. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Кишиневом, а также отметил, что соглашение стало "проявлением добрососедства" и Украина не будет получать что-то взамен.
Отметим, что Молдова согласовала предоставление пакета энергетической помощи на 700 тысяч евро. Об этом стало известно после визита премьера Молдову Александру Мунтяну в Киев 10 февраля.
