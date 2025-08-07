Безпекові радники продовжать марафон консультацій заради миру

Дональд Трамп. Фото: Euronews

У Києві відбулася багатогодинна розмова безпекових радників провідних країн та України. Учасники зосередилися на кроках, що можуть зупинити бойові дії й закласти основу тривалого миру. Консультації триватимуть ще один день.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Під час брифінгу Дональда Трампа журналіст запитав, чи, на його думку, російський президент Володимир Путін має спершу зустрітися з Володимиром Зеленським, перш ніж проводити переговори зі США. Трамп відповів коротко: "Ні", давши зрозуміти, що не вважає таку попередню зустріч необхідною.

Раніше ми також інформували, що у Офісі президента Володимира Зеленського заперечили чутки про "нову пропозицію" Сполучених Штатів для Росії щодо завершення війни.