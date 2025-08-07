Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі розмови за участі Віткоффа

Зеленський розкрив деталі розмови за участі Віткоффа

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 22:54
Безпекові радники продовжать марафон консультацій заради миру
Дональд Трамп. Фото: Euronews

У Києві відбулася багатогодинна розмова безпекових радників провідних країн та України. Учасники зосередилися на кроках, що можуть зупинити бойові дії й закласти основу тривалого миру. Консультації триватимуть ще один день.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Читайте також:

Під час брифінгу Дональда Трампа журналіст запитав, чи, на його думку, російський президент Володимир Путін має спершу зустрітися з Володимиром Зеленським, перш ніж проводити переговори зі США. Трамп відповів коротко: "Ні", давши зрозуміти, що не вважає таку попередню зустріч необхідною.

Нагадаємо, що індійські державні НПЗ тимчасово відмовилися від спотових партій російської сирої нафти після рішення США підняти мита на індійський експорт удвічі. У пошуках альтернативи вони переорієнтовуються на барелі зі США, Бразилії та Лівії. 

Раніше ми також інформували, що у Офісі президента Володимира Зеленського заперечили чутки про "нову пропозицію" Сполучених Штатів для Росії щодо завершення війни. 

Володимир Зеленський США Україна Стів Віткофф
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
