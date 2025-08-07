Індійські НПЗ зупиняють купівлю російської нафти під тиском США

Нарендра Моді. Фото: Global Times

Індійські державні нафтопереробні компанії призупинили спотові закупівлі російської нафти після рішення Вашингтона подвоїти мита на індійський експорт. Індія тепер звертається до постачальників зі США, Бразилії та Лівії. Поки уряд у Нью-Делі формує офіційні рекомендації, ринок оцінює можливі перебої в поставках і реакцію Москви.

Чому Індія призупинила спотові закупівлі російської нафти

За словами джерел, безпосередньо обізнаних з планами закупівель компаній, індійські державні нафтопереробні заводи наразі відмовляються від закупівель російської сирої нафти, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі щодо поставок хвилею жорстких тарифів.

Такі компанії, як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., планують відмовитися від спотових закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель, доки не буде чітких урядових рекомендацій. У четвер IOC придбала п'ять мільйонів барелів нафти у США, Бразилії та Лівії, що є останнім кроком у низці закупівель для відносно швидкої поставки.

Світовий ринок нафти зосередився на закупівлі сирої нафти Індією після того, як президент Дональд Трамп подвоїв мито на весь індійський експорт до США як пряме покарання за те, що нафтопереробні заводи країни купують російську нафту. Ця ескалація, яка ще не супроводжувалася аналогічними діями проти Китаю, ще одного великого покупця, має на меті чинити тиск на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.

Цього тижня напруженість вплинула на ф'ючерси, оскільки трейдери оцінюють ймовірність перебоїв у потоках, а також здатність Москви знаходити альтернативних покупців, якщо індійські нафтопереробні заводи вирішать купувати менше барелів. У четвер ціна на нафту Brent майже не змінилася, порівнюючи її з позначкою близько 67 доларів за барель, після п'ятиденного падіння.

Офіційно Нью-Делі не дав жодних вказівок нафтопереробним заводам припинити закупівлю московської сирої нафти, а уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді чинить опір тарифам Трампа.

Нагадаємо, що сенатор Грем звернувся до європейських країн, які, підтримуючи Україну, все ж купують індійську нафту, що фактично походить із Росії.

Раніше ми також інформували, що МЗС Індії назвало несправедливим рішення президента США Дональда Трампа підняти мито на індійський імпорт до п’ятдесяти відсотків.