Трамп збільшив мита – що каже Індія

Глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар. Фото: flickr.com

Індія відреагувала на підвищення президентом США Дональдом Трампом мит до 50% через закупівлю російської нафти. У МЗС країни назвали це рішення несправедливим.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії у середу, 6 серпня.

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МЗС Індії зазначає, що дії США є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

"Наш імпорт базується на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 млрд жителів Індії. Тому вкрай прикро, що США вирішили ввести додаткові мита проти Індії за дії, які деякі інші країни також роблять у своїх національних інтересах", — йдеться в повідомленні.

Країна каже, що вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно один із найвпливовіших помічників Трампа заявив, що Індія фінансує війну Росії проти України, купуючи російську нафту.

6 серпня Трамп підвищив мита до 50% для Індії за купівлю російської нафти.