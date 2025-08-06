Трамп збільшив мита – що каже Індія

Підвищення мит до 50% — Індія відповіла США
Індія відреагувала на підвищення президентом США Дональдом Трампом мит до 50% через закупівлю російської нафти. У МЗС країни назвали це рішення несправедливим.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії у середу, 6 серпня.
Підвищення мит для Індії — заява МЗС
МЗС Індії зазначає, що дії США є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".
"Наш імпорт базується на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 млрд жителів Індії. Тому вкрай прикро, що США вирішили ввести додаткові мита проти Індії за дії, які деякі інші країни також роблять у своїх національних інтересах", — йдеться в повідомленні.
Країна каже, що вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.
Нагадаємо, нещодавно один із найвпливовіших помічників Трампа заявив, що Індія фінансує війну Росії проти України, купуючи російську нафту.
6 серпня Трамп підвищив мита до 50% для Індії за купівлю російської нафти.
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