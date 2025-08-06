Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Повышение пошлин до 50% — Индия ответила США

Повышение пошлин до 50% — Индия ответила США

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:07
Трамп увеличил пошлины - что говорит Индия
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото: flickr.com

Индия отреагировала на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин до 50% из-за закупки российской нефти. В МИД страны назвали это решение несправедливым.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии в среду, 6 августа.

Реклама
Читайте также:
заява Індії
Заявление МИД Индии. Фото: скриншот

Повышение пошлин для Индии — заявление МИД

МИД Индии отмечает, что действия США являются "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

"Наш импорт базируется на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии. Поэтому крайне обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые некоторые другие страны также делают в своих национальных интересах", — говорится в сообщении.

Страна говорит, что будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Напомним, недавно один из самых влиятельных помощников Трампа заявил, что Индия финансирует войну России против Украины, покупая российскую нефть.

6 августа Трамп повысил по шлины до 50% для Индии за покупку российской нефти.

США Индия МИД Дональд Трамп пошлины
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации