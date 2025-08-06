Трамп увеличил пошлины - что говорит Индия

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото: flickr.com

Индия отреагировала на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин до 50% из-за закупки российской нефти. В МИД страны назвали это решение несправедливым.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии в среду, 6 августа.

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МИД Индии отмечает, что действия США являются "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

"Наш импорт базируется на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии. Поэтому крайне обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые некоторые другие страны также делают в своих национальных интересах", — говорится в сообщении.

Страна говорит, что будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Напомним, недавно один из самых влиятельных помощников Трампа заявил, что Индия финансирует войну России против Украины, покупая российскую нефть.

6 августа Трамп повысил по шлины до 50% для Индии за покупку российской нефти.