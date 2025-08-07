Индийские НПЗ останавливают покупку российской нефти под давлением США

Индийская нефть. Фото: NYT

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили спотовые закупки российской нефти после решения Вашингтона удвоить пошлины на индийский экспорт. Индия теперь обращается к поставщикам из США, Бразилии и Ливии. Пока правительство в Нью-Дели формирует официальные рекомендации, рынок оценивает возможные перебои в поставках и реакцию Москвы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Почему Индия приостановила спотовые закупки российской нефти

По словам источников, непосредственно знакомых с планами закупок компаний, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время отказываются от закупок российской сырой нефти, поскольку Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели в отношении поставок волной жестких тарифов.

Такие компании, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., планируют отказаться от спотовых закупок сырой нефти в будущем цикле закупок, пока не будет четких правительственных рекомендаций. В четверг IOC приобрела пять миллионов баррелей нефти в США, Бразилии и Ливии, что является последним шагом в череде закупок для относительно быстрой поставки.

Мировой рынок нефти сосредоточился на закупке сырой нефти Индией после того, как президент Дональд Трамп удвоил пошлину на весь индийский экспорт в США как прямое наказание за то, что нефтеперерабатывающие заводы страны покупают российскую нефть. Эта эскалация, которая еще не сопровождалась аналогичными действиями против Китая, еще одного крупного покупателя, имеет целью оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

На этой неделе напряженность повлияла на фьючерсы, поскольку трейдеры оценивают вероятность перебоев в потоках, а также способность Москвы находить альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы решат покупать меньше баррелей. В четверг цена на нефть Brent почти не изменилась, сравнивая ее с отметкой около 67 долларов за баррель, после пятидневного падения.

Официально Нью-Дели не дал никаких указаний нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку московской сырой нефти, а правительство премьер-министра Нарендры Моди сопротивляется тарифам Трампа.

Напомним, что сенатор Грэм обратился к европейским странам, которые, поддерживая Украину, все же покупают индийскую нефть, фактически происходящую из России.

Ранее мы также информировали, что МИД Индии назвал несправедливым решение президента США Дональда Трампа поднять пошлину на индийский импорт до пятидесяти процентов.