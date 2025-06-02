Зеленський відреагував на ідею РФ щодо "перемир'я" на 2-3 дні - деталі

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Росії щодо тимчасового припинення вогню на 2–3 дні з метою евакуації загиблих із зони бойових дій. За його словами, справжнє перемир’я має на меті запобігти жертвам, а не лише забирати тіла.

Про це український лідер заявив під час спілкування з журналістами у понеділок, 2 червня.

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Зеленський підкреслив, що позиція України залишається незмінною — безумовне припинення вогню, обмін полоненими, повернення депортованих дітей та цивільних, а наступним кроком має стати зустріч лідерів.

"Ну і в принципі як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти. Бо припинення вогню для того, щоб не було убитих", — зазначив президент.

За його словами, для російської сторони це лише спроба взяти коротку перепочинок у війні.

"Тому хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат, щоб дотисли росіян до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють", — додав Зеленський.

Він зауважив, що ініціатива Росії щодо припинення вогню на 2–3 дні — не більше ніж маніпулятивна риторика.

"Мединський, як я і казав з самого початку, це не того рівня люди, вони навіть не розбираються технічно. Військові на полі бою дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими тілами своїх армій. Це відбувається. І всі розуміють, що в момент обміну ніхто один в одного не стріляє", — підкреслив глава держави.

За його словами, це не можна вважати справжнім припиненням вогню, адже в цей час на інших ділянках фронту війна триває, і цивільні продовжують зазнавати атак.

Нагадаємо, що Україна та Росія домовилися про черговий обмін під час переговорів у Стамбулі. І народна депутатка Юлія Яцик зазначила, що близько 6000 тіл загиблих українських військових поки що не включені до офіційних даних щодо втрат.

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, повідомив, що зараз ведеться підготовка масштабного обміну цивільними особами, які утримуються в Російській Федерації.