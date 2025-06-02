Зеленский отреагировал на идею РФ о "перемирии" на 2-3 дня - детали

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу России о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью эвакуации погибших из зоны боевых действий. По его словам, настоящее перемирие имеет целью предотвратить жертвы, а не только забирать тела.

Об этом украинский лидер заявил во время общения с журналистами в понедельник, 2 июня.

Реклама

Читайте также:

Зеленский отреагировал на идею РФ о "перемирии" на пару дней

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной — безусловное прекращение огня, обмен пленными, возвращение депортированных детей и гражданских, а следующим шагом должна стать встреча лидеров.

"Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых", — отметил президент.

По его словам, для российской стороны это лишь попытка взять короткую передышку в войне.

"Поэтому хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат, чтобы дожали россиян к прекращению огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают", — добавил Зеленский.

Он отметил, что инициатива России о прекращении огня на 2-3 дня - не более чем манипулятивная риторика.

"Мединский, как я и говорил с самого начала, это не того уровня люди, они даже не разбираются технически. Военные на поле боя очень часто обмениваются, к сожалению, убитыми телами своих армий. Это происходит. И все понимают, что в момент обмена никто друг в друга не стреляет", — подчеркнул глава государства.

По его словам, это нельзя считать настоящим прекращением огня, ведь в это время на других участках фронта война продолжается, и гражданские продолжают подвергаться атакам.

Напомним, что Украина и Россия договорились об очередном обмене во время переговоров в Стамбуле. И народный депутат Юлия Яцык отметила, что около 6000 тел погибших украинских военных пока не включены в официальные данные о потерях.

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, сообщил, что сейчас ведется подготовка масштабного обмена гражданскими лицами, которые удерживаются в Российской Федерации.