Зеленський розглядає кілька кандидатур на посаду посла у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатур на посаду посла України у США. Зокрема, він не виключає повернення на цю посаду Оксани Маркарової, яка раніше представляла Україну у Вашингтоні.
Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП, передає Новини.LIVE.
Кого Зеленський розглядає на посаду посла у США
Зеленський зазначив, що спочатку очікує на підсумкову доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо дипломатичних призначень:
"Передусім я чекаю звіту фінального від Андрія Івановича Сибіги щодо послів різних країн і там будуть деякі зміни і безумовно там буде рішення по послу України в США", — сказав президент.
Серед можливих претендентів на посаду посла у Вашингтоні Зеленський назвав Оксану Маркарову, колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу, колишнього очільника МЗС Павла Клімкіна та чинного міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Також президент припустив, що представляти Україну у США міг би досвідчений військовий, який добре володіє англійською мовою:
"Я думаю також рівень сьогоднішнього нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги також підходить до таких викликів. Ну і військовий, досвідчений, я б так сказав, досвідчений військовий з високим рівнем англійської також може бути послом України в США".
Як повідомляли Новини.LIVE, затримка з призначенням посла України у США може бути пов’язана з відсутністю чіткої стратегії подальших відносин із Вашингтоном. Таку думку висловив американіст Дмитро Довгополий. За його словами, кандидатуру посла обирають відповідно до політичного курсу, якого планує дотримуватися держава у відносинах із країною перебування.
Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський пояснив, що для самостійного захисту без підтримки НАТО Україні довелося б утримувати мільйонну армію, мати власну авіацію, артилерію та достатню кількість ракет, а також самостійно забезпечувати протиповітряну оборону. Президент наголосив, що членство в Альянсі дозволило б уникнути необхідності самостійно забезпечувати всі ці оборонні спроможності, що було б дешевше для України та її союзників.