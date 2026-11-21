Президент Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатур на посаду посла України у США. Зокрема, він не виключає повернення на цю посаду Оксани Маркарової, яка раніше представляла Україну у Вашингтоні.

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП, передає Новини.LIVE.

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Кого Зеленський розглядає на посаду посла у США

Зеленський зазначив, що спочатку очікує на підсумкову доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо дипломатичних призначень:

"Передусім я чекаю звіту фінального від Андрія Івановича Сибіги щодо послів різних країн і там будуть деякі зміни і безумовно там буде рішення по послу України в США", — сказав президент.

Серед можливих претендентів на посаду посла у Вашингтоні Зеленський назвав Оксану Маркарову, колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу, колишнього очільника МЗС Павла Клімкіна та чинного міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

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Також президент припустив, що представляти Україну у США міг би досвідчений військовий, який добре володіє англійською мовою:

"Я думаю також рівень сьогоднішнього нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги також підходить до таких викликів. Ну і військовий, досвідчений, я б так сказав, досвідчений військовий з високим рівнем англійської також може бути послом України в США".

Як повідомляли Новини.LIVE, затримка з призначенням посла України у США може бути пов’язана з відсутністю чіткої стратегії подальших відносин із Вашингтоном. Таку думку висловив американіст Дмитро Довгополий. За його словами, кандидатуру посла обирають відповідно до політичного курсу, якого планує дотримуватися держава у відносинах із країною перебування.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський пояснив, що для самостійного захисту без підтримки НАТО Україні довелося б утримувати мільйонну армію, мати власну авіацію, артилерію та достатню кількість ракет, а також самостійно забезпечувати протиповітряну оборону. Президент наголосив, що членство в Альянсі дозволило б уникнути необхідності самостійно забезпечувати всі ці оборонні спроможності, що було б дешевше для України та її союзників.