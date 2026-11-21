Президент Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность посла Украины в США. В частности, он не исключает возвращения на эту должность Оксаны Маркаровой, которая ранее представляла Украину в Вашингтоне.

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП, передает Новини.LIVE.

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Кого Зеленский рассматривает на должность посла в США

Зеленский отметил, что сначала ожидает итогового доклада министра иностранных дел Андрея Сибиги о дипломатических назначениях:

"Прежде всего я жду итогового доклада от Андрея Ивановича Сибиги о послах в разных странах, и там будут некоторые изменения, и, безусловно, там будет решение по поводу посла Украины в США", — сказал президент.

Среди возможных претендентов на должность посла в Вашингтоне Зеленский назвал Оксану Маркарову, бывшего премьер-министра Юлию Свириденко, первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, бывшего главу МИД Павла Климкина и действующего министра иностранных дел Андрея Сибигу.

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Также президент предположил, что представлять Украину в США мог бы опытный военный, хорошо владеющий английским языком:

"Я думаю, что уровень нашего нынешнего министра иностранных дел Андрея Сибиги также соответствует таким вызовам. Ну и военный, опытный, я бы так сказал, опытный военный с высоким уровнем английского также может быть послом Украины в США".

Как сообщали Новини.LIVE, задержка с назначением посла Украины в США может быть связана с отсутствием четкой стратегии дальнейших отношений с Вашингтоном. Такое мнение высказал американист Дмитрий Довгополый. По его словам, кандидатуру посла выбирают в соответствии с политическим курсом, которого планирует придерживаться государство в отношениях со страной пребывания.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский пояснил, что для самостоятельной защиты без поддержки НАТО Украине пришлось бы содержать миллионную армию, иметь собственную авиацию, артиллерию и достаточное количество ракет, а также самостоятельно обеспечивать противовоздушную оборону. Президент подчеркнул, что членство в Альянсе позволило бы избежать необходимости самостоятельно обеспечивать все эти оборонные возможности, что было бы дешевле для Украины и её союзников.