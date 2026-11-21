Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как может выглядеть система обороны страны после окончания войны. Он объяснил, какие силы и вооружение понадобятся Украине для самостоятельной защиты, а также прокомментировал позицию западных союзников по поводу вступления в Североатлантический альянс.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский объяснил, почему Украине выгоднее быть в НАТО

Президент отметил, что вступление в Альянс позволит Украине обеспечить собственную оборону с меньшими затратами.

"Потому что отдельная украинская армия без НАТО должна иметь не только миллионную армию, соответствующую авиацию, соответствующую артиллерию, соответствующее количество ракет, возможность защищать небо самостоятельно, без союзников. То есть свою отдельную авиацию. Все это будет, безусловно, если Украина станет членом НАТО. Но это точно будет дешевле для всех", — сказал Зеленский.

Членство Украины в НАТО как гарантия безопасности

Глава государства также рассказал об обсуждении этого вопроса с европейскими партнерами.

Читайте также:

"Вопрос о НАТО стоит. Этот вопрос поднимался на "Коалиции желающих" не в первый раз. И Франция, и другие союзники понимают, что самые понятные гарантии безопасности для Украины — это членство Украины в НАТО", — отметил президент.

Он добавил, что присоединение Украины также укрепит сам Альянс.

"И самое очевидное укрепление НАТО — это принять Украину и иметь такую армию, как украинская, среди союзников. Безусловно, это устраивает обе стороны — и Украину, и НАТО", — подчеркнул Зеленский.

Что Зеленский сказал о переговорах с США и вступлении в НАТО

Президент сообщил, что американская сторона также поднимает вопрос об украинском членстве.

"Мы обсуждаем это, но пока рано говорить, будем ли мы в НАТО или нет, потому что все это зависит от того, когда и как закончится эта война", — пояснил он.

Зеленский также назвал сочетание сильной украинской армии и членства в Альянсе желательным вариантом гарантий безопасности.

"Безусловно, Украина очень хочет вступить в НАТО. Самыми важными для нас, разумеется, гарантиями безопасности являются сильная украинская армия, которая является армией Украины, и членство Украины в НАТО", — подытожил президент.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников вновь обсудить возможность вступления Украины в НАТО. Он также подчеркнул необходимость выполнять обещания о военной помощи и быстрее передавать Украине средства ПВО.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что американская сторона впервые подняла перед Украиной вопрос о возможном выводе войск из подконтрольной Киеву части Донбасса в обмен на вступление в НАТО. Зеленский пояснил, что конкретного согласованного предложения на тот момент не было.