Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський пояснив, якою може бути система оборони держави після завершення війни. Він розповів, які сили та озброєння знадобляться Україні для самостійного захисту, а також прокоментував позицію західних союзників щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, чому Україні вигідніше бути в НАТО

Президент зазначив, що вступ до Альянсу дозволить Україні забезпечити власну оборону з меншими витратами.

"Тому що окрема українська армія без НАТО має мати не тільки мільйонну армію, відповідну авіацію, відповідну артилерію, відповідну кількість ракет, можливість захищати небо самостійно, без союзників. Тобто свою окрему авіацію. Все це буде, безумовно, якщо Україна буде членом НАТО. Але це точно буде дешевше для всіх", — сказав Зеленський.

Членство України в НАТО як гарантія безпеки

Глава держави також розповів про обговорення цього питання із європейськими партнерами.

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"Питання НАТО є. Це питання підіймалось на коаліції охочих не перший раз. І Франція, і інші союзники розуміють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України — це членство України в НАТО", — зазначив президент.

Він додав, що приєднання України також посилить сам Альянс.

"І найзрозуміліше посилення НАТО — це взяти Україну і мати таку армію, як українська, серед союзників. Безумовно, це влаштовує обидві сторони, і Україну, і НАТО", — наголосив Зеленський.

Що Зеленський сказав про переговори зі США та вступ до НАТО

Президент повідомив, що американська сторона також порушує питання українського членства.

"Ми обговорюємо це, але поки що зарано говорити, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо, тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна", — пояснив він.

Зеленський також назвав поєднання сильної української армії та членства в Альянсі бажаним варіантом гарантій безпеки.

"Безумовно, Україна дуже хоче мати НАТО. Найбільш для нас, зрозуміло, гарантії безпеки — це сильна українська армія, яка є армією України, Україна є членом НАТО", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників знову обговорити можливість вступу України до НАТО. Він також наголосив на необхідності виконувати обіцянки щодо військової допомоги та швидше передавати Україні засоби ППО.

Також Новини.LIVE писали про те, що американська сторона вперше порушила перед Україною питання можливого виведення військ із підконтрольної Києву частини Донбасу в обмін на вступ до НАТО. Зеленський пояснив, що конкретної узгодженої пропозиції на той момент не було.