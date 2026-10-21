Временный поверенный в делах Украины в Соединённых Штатах Денис Сеник. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Киев до сих пор не определился с кандидатурой посла в США из-за отсутствия четкой стратегии отношений с Вашингтоном. В то же время в Украине есть несколько опытных дипломатов, которые могли бы занять эту должность.

Об этом в эфире Вечір.LIVE эксклюзивно заявил бывший сотрудник Секретариата ООН, американист Дмитрий Довгополый.

Реклама

Кто может стать послом Украины в США

По словам Дмитрия Довгополого, для назначения посла требуется согласие другой страны, однако на данный момент он не знает, направляла ли Украина кого-либо на согласование.

Среди возможных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах он назвал дипломатов Сергея Кислицу, Валерия Ельченко, Олега Шамшура и Александра Моцика.

"В Киеве у нас есть безработные послы Шамшур, Моцик, Ельченко — американисты, серьезные американисты. Но мы не можем договориться у себя дома, кто будет. Был разговор о Кислице, прекрасная кандидатура, но подали ли Кислицу на агреман, мне неизвестно, скорее всего, нет", — сообщил он.

Читайте также:

Почему власть не может определиться с кандидатурой

Дмитрий Довгополый считает, что задержка с определением кандидатуры посла может быть связана с отсутствием четкого видения и определенной стратегии дальнейших отношений между Украиной и США, ведь "посол подбирается под политическую линию".

"Мне кажется, что власть не определилась со стратегией и именно из-за этого не может определить, кто будет послом", — подчеркнул американист.

Мы писали, что в настоящее время в политических отношениях между Украиной и США прослеживается напряженность. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что без военной помощи Соединенных Штатов "Украины сейчас бы не существовало". В то же время он отметил мужество украинских военных, которые ежедневно борются за независимость.

Новини.LIVE сообщали, что спецпосланник США Стив Виткофф во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным назвал его "гуманистом". Более того, он похвалил его и поблагодарил.