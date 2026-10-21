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Головна Новини дня Україна досі не визначилася з кандидатурою посла у США: причини

Україна досі не визначилася з кандидатурою посла у США: причини

Ua ru
21 жовтня 2026 20:11
Ексклюзив
Україна досі не визначилася з кандидатурою посла у США: що відомо facebook.com/ukr.embassy.usa
Тимчасово повірений у справах України в Сполучених Штатах Денис Сєнік. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Київ досі не визначився з кандидатурою посла у США через відсутність чіткої стратегії відносин із Вашингтоном. Водночас Україна має кількох досвідчених дипломатів, які могли б обійняти цю посаду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE ексклюзивно заявив колишній співробітник Секретаріату ООН, американіст Дмитро Довгополий.

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Хто може стати послом України у США

За словами Дмитра Довгополого, щоб призначити посла потрібна згода іншої країни, водночас наразі він не знає, чи надсилала Україна когось на погодження.

Серед можливих кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах він назвав дипломатів Сергія Кислицю, Валерія Єльченка, Олега Шамшура та Олександра Моцика.

Києві ми маємо безробітних послів Шамшура, Моцика, Єльченка, американістів, серйозних американістів. Але не можемо домовитися у себе вдома, хто буде. Була розмова про Кислицю, чудова кандидатура, але чи подали кислицю на агреман, мені невідомо, скоріш за все ні", — повідомив він.

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Чому влада не може визначитися з кандидатурою

Дмитро Довгополий вважає, що затримка з визначенням кандидатури посла може бути пов'язана з відсутністю чіткого бачення та певної стратегії подальших відносин між Україною та США, адже "посол підбирається під політичну лінію".

"Мені здається, що влада не визначилася зі стратегією і саме через це не може визначити, хто буде послом", — наголосив американіст.

Ми писали, що наразі у політичних відносинах між Україною та США простежується напруга. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що без військової допомоги Сполучених Штатів "України зараз не існувало б". Водночас він визначав мужність українських військових, які щодня борються за незалежність.

Новини.LIVE інформували, що спецпосланець США Стів Віткофф під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним назвав його "гуманістом". Ба більше, він його похвалив та подякував.

США Дональд Трамп посол Україна Республіканська партія посольство
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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