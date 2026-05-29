Зеленський: росіяни готують новий масований удар по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 29 травня, Президент України Володимир Зеленський поговорив із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Під час розмови він поінформував, що Росія готує нову масовану атаку на Україну. Водночас глава держави наголосив, що важливо, аби на удари РФ були спільні відповіді партнерів.

Зеленський попередив про новий масований удар РФ по Україну

Сьогодні, 29 травня, під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером Зеленський подякував за співчуття у зв’язку з постійними російськими повітряними атаками та поінформував про ситуацію на фронті й у повітрі. Окрему увагу було приділено даним української розвідки щодо підготовки РФ до чергового масштабного удару.

Глава держави наголосив на важливості скоординованої реакції партнерів, насамперед у питанні посилення систем протиракетної та протиповітряної оборони.

"Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна розраховує на спільні дії союзників для захисту від нових атак, зокрема на посилення постачань засобів ППО та антибалістичних систем.

Також сторони детально обговорили європейську інтеграцію України. Глава держави наголосив, що очікує відкриття першого переговорного кластера вже в червні, назвавши це справедливим кроком. Він подякував Австрії за підтримку цього процесу.

Окремо йшлося про співпрацю в межах міжнародних організацій. За підсумками розмови президент доручив дипломатичній команді опрацювати узгоджені питання з австрійською стороною на відповідному рівні.

Зеленський обговорив з Сибігою підготовку нової атаки РФ на Україну

"Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації", — зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що обговорив з главою МЗС України Андрієм Сибігою відповідні завдання: що має бути зроблено цими тижнями.

"Антибалістика — це ключове завдання. Готуємо також і наші детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету й додаткових заходів проти обходу існуючих санкцій", — наголосив лідер.

Новини.LIVE інформували, що секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може завдати удару по Києву у будь-який момент. У Москві це подають як попередження та демонстрацію наявної військової сили. Заява пролунала під час виступу Шойгу на Міжнародному безпековому форумі в російській столиці.

Новини.LIVE також повідомляли, що Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США нібито залишило Київ після російських погроз ударів по столиці. Водночас у МЗС України спростували цю інформацію та підтвердили, що іноземні дипломати продовжують роботу в Києві.