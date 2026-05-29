Зеленский: россияне готовят новый массированный удар по Украине

Говорил с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Благодарен за соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками. Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках антибаллистики.

Подробно обсудили и процесс европейской интеграции Украины. Мы ожидаем, что уже в июне первый кластер будет открыт. Это справедливо, украинцы этого заслуживают. Спасибо Австрии за то, что полностью разделяет этот взгляд. Обсудили также наше взаимодействие в рамках международных организаций. Поручил дипломатической команде проработать соответствующие вопросы с австрийскими коллегами на своем уровне.

