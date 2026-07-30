Зеленський: росіяни били по Радушному ракетою з КНДР

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Під час удару по Радушному Дніпропетровської області російські війська вперше за тривалий час застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва. Остаточні висновки будуть зроблені після проведення відповідних експертиз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Удар по Радушному 30 липня

"По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї — такі попередні дані", — розповів президент.

За його словами, ще будуть експертизи та відповідні перевірки, але станом на зараз відомо, що це була північнокорейська балістика.

"Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей", — наголосив Володимир Зеленський.

Він також звернув увагу на міжнародну реакцію після російської атаки. Президент зазначив, що багато країн висловили співчуття через загибель людей в Україні, а європейські держави відреагували й на інцидент із російською ракетою, яка впала на території Польщі та вибухнула в полі поблизу Любліна. Водночас, на переконання Зеленського, самих заяв підтримки та засудження недостатньо.

"Найголовніше — все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор", — наголосив глава держави.

Він підкреслив, що зараз критично важливими для України є ракети до систем протиповітряної оборони, насамперед Patriot, а також NASAMS, IRIS-T, HAWK та інших комплексів. За його словами, саме посилення української ППО здатне врятувати життя мирних жителів і захистити країну від нових атак.

Зеленський висловив сподівання, що міжнародні партнери, зокрема США та європейські держави, усвідомлюють: від швидкості та масштабів військової допомоги Україні безпосередньо залежить життя людей.

Як писали Новини.LIVE, 30 липня через ракетний удар РФ під Кривим Рогом загинула ціла родина. Зокрема, йдеться про дітей 5 та 12 років, а також чотирьох дорослих.

Коментуючи цей удар, Зеленський заявив, що російське зло можна зупинити тільки всім світом. Президент закликав міжнародних партнерів негайно надати додаткові ракети для систем ППО Patriot.