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Головна Новини дня Зеленський: Росія готує новий масований удар по Україні

Зеленський: Росія готує новий масований удар по Україні

Ua ru
2 листопада 2026 21:22
Зеленський: Росія готує новий масований удар по Україні
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 листопада, заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні. За його словами, зокрема, противник планує бити по енергетиці. Глава держави заявив, що Україна відповісти на цей обстріл, який готують росіяни.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

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Підготовка Росією нового масованого обстрілу України

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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