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Главная Новости дня Зеленский: Россия готовит новый массированный удар по Украине

Зеленский: Россия готовит новый массированный удар по Украине

Ua ru
2 ноября 2026 21:22
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар по Украине
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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 ноября, заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. По его словам, в частности, противник планирует наносить удары по энергетике. Глава государства заявил, что Украина ответит на этот обстрел, который готовят россияне.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

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Подготовка Россией нового массированного обстрела Украины

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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