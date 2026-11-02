Зеленский: Россия готовит новый массированный удар по Украине
Ua ru
2 ноября 2026 21:22
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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 ноября, заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. По его словам, в частности, противник планирует наносить удары по энергетике. Глава государства заявил, что Украина ответит на этот обстрел, который готовят россияне.
Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.
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Подготовка Россией нового массированного обстрела Украины
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