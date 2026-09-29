Зеленський заявив, що Росія почала додаткову мобілізацію

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація фактично вже розпочала додаткову мобілізацію, набираючи до своєї армії людей різними шляхами. Окрім того, на території Росії присутні солдати Північної Кореї і Кремль готується збільшити їх кількість. В обмін на це Москва платить КНДР технологіями, в тому числі розгорнуто виробництво "Шахедів".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення глави держави.

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Що сказав Зеленський про мобілізацію в Росії

"Сьогодні була доповідь ГУР по тих заходах, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію — вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами", — сказав президент.

Зеленський додав, що Кремль планує також збільшувати залучення іноземців, і тому важливо, щоб уряди країн, з яких Росія залучає людей собі в армію — протидіяли цьому. За словами глави держави, Київ поінформує кожен уряд цих країн.

Окрім того, наразі на території Росії перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових, і Україна має нові дані щодо залучення нових солдатів з КНДР.

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"Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію. Росія ж за це платить, зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "Шахед"", — резюмував Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко заявив, що у Росії зберігаються ресурси для продовження війни проти України як мінімум у 2027-2028 роках. Водночас система залучення військових на контракт поступово вичерпує свої можливості.

Також ми писали, що політолог Володимир Фесенко припускав, що після 20 вересня Росія може почати вибіркову мобілізацію, після чого посилить бойові дії на фронті та нові атаки.