Зеленский заявил, что Россия приступила к дополнительной мобилизации

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация фактически уже приступила к дополнительной мобилизации, набирая в свою армию людей различными способами. Кроме того, на территории России находятся солдаты Северной Кореи, и Кремль готовится увеличить их число. В обмен на это Москва оплачивает КНДР технологиями, в том числе развернуто производство «Шахедов».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение главы государства.

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Что сказал Зеленский о мобилизации в России

"Сегодня был доклад ГУР о тех мерах, которые Россия планирует в дальнейшем. Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию — они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами", — сказал президент.

Зеленский добавил, что Кремль планирует также увеличивать привлечение иностранцев, и поэтому важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. По словам главы государства, Киев проинформирует каждое правительство этих стран.

Кроме того, в настоящее время на территории России находятся более 8 тысяч северокорейских военных, и у Украины есть новые данные о привлечении новых солдат из КНДР.

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"Кроме того, готовится развертывание контингента ещё на 10 тысяч человек — их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию. Россия же за это платит, в частности, технологиями, и в обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "Шахед"", — резюмировал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко заявил, что у России сохраняются ресурсы для продолжения войны против Украины как минимум в 2027–2028 годах. В то же время система привлечения военных на контракт постепенно исчерпывает свои возможности.

Также мы писали, что политолог Владимир Фесенко предполагал, что после 20 сентября Россия может начать выборочную мобилизацию, после чего усилит боевые действия на фронте и начнет новые атаки.