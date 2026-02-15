Зеленський жорстко висловився у бік росіян, що живуть у США та Європі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський жорстко висловився у бік росіян, що живуть у Сполучених Штатах Америки і Європі, але мають зв'язки з Москвою. Він зазначив, що європейці не запровадили достатньо санкцій проти громадян Росії.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю Politico, інформує Новини.LIVE у неділю, 15 лютого.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про росіян, що живуть в Європі та США

Під час розмови із журналісткою Politico Зеленський заявив, що європейці досі не запровадили достатньо санкцій проти росіян, які пов'язані з владою РФ.

Український лідер наголосив, що такі росіяни мають "звалити до біса" у Москву.

"Європейці багато зробили, але так і не ввели санкції на ядерну енергію росіян, на "Росатом", на людей, їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть у Європі, які живуть у США, які навчаються в університетах Європи, які мають нерухомість у Штатах.

У них купа нерухомості. У них діти, родичі скрізь. Валіть до біса в Росію. Їдьте додому. Ви нікого не поважаєте у Штатах. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну, Європу і так далі. Їдьте додому. Чому це неправильно?", — наголосив президент Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно президентка Європейської комісії презентувала 20-й пакет санкцій проти Росії.

Раніше ми інформували, що Сполучені Штати Америки можуть посилити санкції проти Росії.