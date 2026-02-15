Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский резко высказался о россиянах, живущих в Европе и США

Зеленский резко высказался о россиянах, живущих в Европе и США

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 20:02
Зеленский жестко высказался в сторону россиян, живущих в США и Европе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в сторону россиян, живущих в Соединенных Штатах Америки и Европе, но имеющих связи с Москвой. Он отметил, что европейцы не ввели достаточно санкций против граждан России.

Об этом глава государства сказал в интервью Politico, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о россиянах, живущих в Европе и США

Во время разговора с журналисткой Politico Зеленский заявил, что европейцы до сих пор не ввели достаточно санкций против россиян, которые связаны с властью РФ.

Украинский лидер подчеркнул, что такие россияне должны "свалить к черту" в Москву.

"Европейцы много сделали, но так и не ввели санкции на ядерную энергию россиян, на "Росатом", на людей, их родственников, их детей, которые живут в Европе, которые живут в США, которые учатся в университетах Европы, которые имеют недвижимость в Штатах.

У них куча недвижимости. У них дети, родственники везде. Валите к черту в Россию. Езжайте домой. Вы никого не уважаете в Штатах. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Езжайте домой. Почему это неправильно?", — подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, что недавно президент Европейской комиссии представила 20-й пакет санкций против России.

Ранее мы информировали, что Соединенные Штаты Америки могут усилить санкции против России.

Владимир Зеленский санкции против России США Европа война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации