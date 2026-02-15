Зеленский жестко высказался в сторону россиян, живущих в США и Европе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в сторону россиян, живущих в Соединенных Штатах Америки и Европе, но имеющих связи с Москвой. Он отметил, что европейцы не ввели достаточно санкций против граждан России.

Об этом глава государства сказал в интервью Politico, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.

Зеленский о россиянах, живущих в Европе и США

Во время разговора с журналисткой Politico Зеленский заявил, что европейцы до сих пор не ввели достаточно санкций против россиян, которые связаны с властью РФ.

Украинский лидер подчеркнул, что такие россияне должны "свалить к черту" в Москву.

"Европейцы много сделали, но так и не ввели санкции на ядерную энергию россиян, на "Росатом", на людей, их родственников, их детей, которые живут в Европе, которые живут в США, которые учатся в университетах Европы, которые имеют недвижимость в Штатах.

У них куча недвижимости. У них дети, родственники везде. Валите к черту в Россию. Езжайте домой. Вы никого не уважаете в Штатах. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Езжайте домой. Почему это неправильно?", — подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, что недавно президент Европейской комиссии представила 20-й пакет санкций против России.

Ранее мы информировали, что Соединенные Штаты Америки могут усилить санкции против России.