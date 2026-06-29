РФ вже 15 разів переносила терміни захоплення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив про повний провал військових планів Кремля, який уже в п'ятнадцятий раз змушений переносити терміни захоплення Донецької області. Окрім цього, очільник держави наголосив на ефективності українських далекобійних ударів, які залишили Росію без бензину. Попри обстріли українських міст, Сили оборони продовжують жорстко тримати позиції та повертати реальність війни на територію агресора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Президента України Володимира Зеленського.

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