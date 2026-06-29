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Головна Новини дня Зеленський: РФ вже 15 разів переносила терміни захоплення Донбасу

Зеленський: РФ вже 15 разів переносила терміни захоплення Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 21:23
РФ вже 15 разів переносила терміни захоплення Донбасу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив про повний провал військових планів Кремля, який уже в п'ятнадцятий раз змушений переносити терміни захоплення Донецької області. Окрім цього, очільник держави наголосив на ефективності українських далекобійних ударів, які залишили Росію без бензину. Попри обстріли українських міст, Сили оборони продовжують жорстко тримати позиції та повертати реальність війни на територію агресора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Президента України Володимира Зеленського.

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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