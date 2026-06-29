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Главная Новости дня Зеленский: РФ уже 15 раз переносила сроки захвата Донбасса

Зеленский: РФ уже 15 раз переносила сроки захвата Донбасса

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 21:23
РФ вже 15 разів переносила терміни захоплення Донбасу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский заявил о полном провале военных планов Кремля, который уже в пятнадцатый раз вынужден переносить сроки захвата Донецкой области. Кроме того, глава государства подчеркнул эффективность украинских дальнобойных ударов, которые оставили Россию без бензина. Несмотря на обстрелы украинских городов, Силы обороны продолжают жестко удерживать позиции и переносить реальность войны на территорию агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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