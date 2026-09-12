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Головна Новини дня Зеленський: РФ атакувала 10 областей, є загиблі та поранені

Зеленський: РФ атакувала 10 областей, є загиблі та поранені

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12 вересня 2026 14:39
Зеленський повідомив про наслідки ударів РФ по 10 областях
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська протягом ночі та ранку завдавали фактично безперервних ударів по українських містах і громадах.  В Одесі тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи біля багатоповерхівки, яку пошкодила російська ракета. Внаслідок удару постраждали 37 людей. Рятувальники продовжують пошуки двох людей, які станом на зараз вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Вікторія

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