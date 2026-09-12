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Главная Новости дня Зеленский: РФ нанесла удары по 10 областям, есть погибшие и раненые

Зеленский: РФ нанесла удары по 10 областям, есть погибшие и раненые

Ua ru
12 сентября 2026 14:39
Зеленский сообщил о последствиях ударов РФ по 10 областям
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Российские войска в течение ночи и утра наносили практически непрерывные удары по украинским городам и населённым пунктам. В Одессе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы возле многоэтажного дома, повреждённого российской ракетой. В результате удара пострадали 37 человек. Спасатели продолжают поиски двух человек, которые на данный момент считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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