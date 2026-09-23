Зеленський про Путіна: Росія знову хоче захопити Донецьку область

Володимир Зеленський виступає в Радбезі ООН. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України в Нью-Йорку говорив про вимоги Кремля, війну Росії проти України та спроби Москви домагатися нових територій. За словами глави держави, під час нещодавніх контактів із представниками президента США Володимир Путін знову назвав захоплення всієї Донецької області своєю метою та заявив, що для цього російським військам знадобиться ще кілька місяців.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Путін знову говорить про захоплення Донеччини

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