Зеленский о Путине: Россия снова хочет захватить Донецкую область

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке говорил о требованиях Кремля, войне России против Украины и попытках Москвы захватить новые территории. По словам главы государства, во время недавних контактов с представителями президента США Владимир Путин вновь назвал захват всей Донецкой области своей целью и заявил, что для этого российским войскам понадобится еще несколько месяцев.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Путин вновь говорит о захвате Донецкой области

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