Зеленский о Путине: Россия снова хочет захватить Донецкую область

Зеленский: Путин вновь заявил США, что захватит Донецкую область
Ua ru
23 сентября 2026 21:15
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке говорил о требованиях Кремля, войне России против Украины и попытках Москвы захватить новые территории. По словам главы государства, во время недавних контактов с представителями президента США Владимир Путин вновь назвал захват всей Донецкой области своей целью и заявил, что для этого российским войскам понадобится еще несколько месяцев.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Реклама
Путин вновь говорит о захвате Донецкой области
Новость дополняется...
Читайте также: