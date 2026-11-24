Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Bloomberg. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кінцева мета російського диктатора Володимира Путіна — окупація всієї України. Він вважає неправдивими аргументи Кремля про те, що Росія не погоджується на тимчасове припинення вогню через потребу української армії у відпочинку, ротації та переозброєнні. За словами глави держави, насправді Путін прагне зламати Україну взимку.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Bloomberg, інформує Новини.LIVE.

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Чому Путін не хоче вступу України до НАТО

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має повне законне право повернути свої території. Водночас він заявив, що членство України в НАТО потрібне Росії навіть більше, ніж самій Україні. Зеленський пояснив це тим, що в разі вступу до Альянсу Україна не зможе повернути окуповані території військовим шляхом, оскільки ризикуватиме втратити підтримку міжнародних партнерів.

"Якщо він думає, що Україна готова до військового реваншу, то він повинен бути зацікавлений в НАТО більше, ніж будь-хто у світі. Бо якщо Україна в НАТО, ми не зможемо повернути свої території зі зброєю в руках. Інакше ми втратимо всіх партнерів.

Україна на це не піде — щоб не втратити партнерів, які нам допомагали і будуть допомагати. Але він просто зацікавлений в іншому. Коли Путін каже: "Ні, тільки не НАТО", то питання не в тому, що ми зі зброєю прийдемо, а в тому, щоб ми нікуди не ділись. Тобто ціль Путіна незмінна: окупація України", — заявив Зеленський.

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Чому Росія відмовляється від тимчасового припинення вогню

Окремо президент прокоментував небажання Росії погоджуватися на тимчасове припинення вогню тривалістю два-три місяці. За словами Зеленського, Путін пояснює свою позицію тим, що українські військові нібито хочуть використати паузу для відпочинку.

"Зараз Путін говорить, що не може дати ceasefire на два-три місяці, бо українці хочуть перепочити, зробити ротації і переозброїтися. Я вважаю, що це брехня. Він просто хоче нас зламати взимку. Але навіть якщо в нього така логіка, то як він тоді може підтримувати припинення вогню за якихось відповідних умов?", — зазначив український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує залучити новий склад Конгресу США до посилення військової допомоги та санкцій проти Росії, якщо переговори Дональда Трампа з Путіним не дадуть результату. Президент наголосив, що Київ не погодиться на мир ціною територіальних поступок. Також він закликав союзників забезпечити Україну ракетами для систем Patriot щонайменше на весь грудень.

Також ми писали, що за словами Зеленського, спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду до січня 2027 року. Водночас він попередив, що поспіх із домовленостями може призвести до значних поступок з боку України, на які Київ не готовий погоджуватися. Якщо переговори не дадуть прийнятного результату, Україна вимагатиме від США посилення військової допомоги та санкцій проти Росії.