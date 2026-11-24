Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Bloomberg. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конечной целью российского диктатора Владимира Путина является оккупация всей Украины. Он считает ложными аргументы Кремля о том, что Россия не соглашается на временное прекращение огня из-за необходимости для украинской армии отдыха, ротации и перевооружения. По словам главы государства, на самом деле Путин стремится сломить Украину зимой.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Путин не хочет вступления Украины в НАТО

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина имеет полное законное право вернуть свои территории. В то же время он заявил, что членство Украины в НАТО нужно России даже больше, чем самой Украине. Зеленский объяснил это тем, что в случае вступления в Альянс Украина не сможет вернуть оккупированные территории военным путем, поскольку рискует потерять поддержку международных партнеров.

"Если он думает, что Украина готова к военному реваншу, то он должен быть заинтересован в НАТО больше, чем кто-либо в мире. Потому что если Украина в НАТО, мы не сможем вернуть свои территории с оружием в руках. Иначе мы потеряем всех партнеров.

Украина на это не пойдет — чтобы не потерять партнеров, которые нам помогали и будут помогать. Но он просто заинтересован в другом. Когда Путин говорит: "Нет, только не НАТО", то вопрос не в том, что мы с оружием придем, а в том, чтобы мы никуда не делись. То есть цель Путина неизменна: оккупация Украины", — заявил Зеленский.

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Отдельно президент прокомментировал нежелание России соглашаться на временное прекращение огня продолжительностью два-три месяца. По словам Зеленского, Путин объясняет свою позицию тем, что украинские военные якобы хотят использовать паузу для отдыха.

"Сейчас Путин говорит, что не может дать перемирие на два-три месяца, потому что украинцы хотят отдохнуть, провести ротацию и перевооружиться. Я считаю, что это ложь. Он просто хочет сломить нас зимой. Но даже если у него такая логика, то как он тогда может поддерживать прекращение огня при каких-то соответствующих условиях?", — отметил украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает привлечь новый состав Конгресса США к усилению военной помощи и санкций против России, если переговоры Дональда Трампа с Путиным не дадут результата. Президент подчеркнул, что Киев не согласится на мир ценой территориальных уступок. Также он призвал союзников обеспечить Украину ракетами для систем Patriot как минимум на весь декабрь.

Кроме того, мы писали, что, по словам Зеленского, спецпредставители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф стремятся заключить мирное соглашение до января 2027 года. В то же время он предупредил, что поспешность в заключении соглашений может привести к значительным уступкам со стороны Украины, на которые Киев не готов соглашаться. Если переговоры не принесут приемлемого результата, Украина будет требовать от США усиления военной помощи и санкций против России.