Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина рассчитывает на продолжение поддержки со стороны США, однако не согласится на прекращение боевых действий ценой уступок России. Если переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным не принесут результата, Киев планирует искать дополнительную помощь в Конгрессе США, где после начала работы нового созыва большинство будут иметь демократы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Bloomberg, сообщает Новини.LIVE.

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На что Украина рассчитывает от нового Конгресса США

По словам Зеленского, если до конца 2026 года Трампу не удастся убедить Путина прекратить войну, Украина обратится к новому составу Конгресса. Киев будет добиваться более мощного пакета военной помощи и ужесточения санкций против России.

Президент подчеркнул, что поддержка Украины должна быть достаточной, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к переговорам.

"Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, чтобы они послали четкий сигнал россиянам. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну", — заявил Зеленский.

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В то же время он предупредил, что стремление Вашингтона как можно быстрее достичь договоренностей может создать для Украины риск давления с требованием территориальных уступок.

"Мы понимаем, какой может быть цена. Мы также очень хотим мира, но не только за счёт Украины", — сказал президент.

Зеленский призвал увеличить поставки ракет Patriot

Отдельно глава государства обратился к союзникам с просьбой обеспечить Украину ракетами-перехватчиками для систем Patriot как минимум на весь декабрь. По его словам, страна сталкивается с нехваткой боеприпасов, а поставки задерживаются.

В частности, 48 ракет Patriot ожидают разрешения министра обороны США Пита Хэгсета. Даже после их поступления потребности украинской противовоздушной обороны не будут полностью покрыты.

Зеленский также сообщил, что с прошлого года США поставляют Украине около 12 ракет Patriot ежемесячно. Это примерно четверть объема, который обещала предыдущая администрация Джо Байдена.

"Пожалуйста, покройте наши потребности хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я все еще рассчитываю на то, что смогу найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу в январе или феврале", — пояснил президент.

Какие условия мира не устраивают Украину

По информации Bloomberg, американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф предлагали Украине отказаться от Луганской и Донецкой областей в пользу России в обмен на определенные гарантии безопасности. В то же время Киев не согласен передавать Москве территории Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.

Зеленский выразил сомнение в надежности предложенных гарантий безопасности. Вместо этого он настаивает на четких обязательствах западных партнеров в отношении военной поддержки Украины, введения санкций в случае нового вторжения РФ, поддержки вступления в Евросоюз и финансирования украинской армии и восстановления страны.

Президент также заявил, что лучшим решением для безопасности Украины было бы членство в НАТО. По его словам, поддержка вступления со стороны Дональда Трампа могла бы повлиять и на позицию европейских союзников.

"Если завтра Трамп скажет: "Я поддерживаю членство Украины в НАТО", по моему мнению, Европа также его поддержит", — отметил Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф стремятся заключить мирное соглашение о прекращении войны в Украине до января 2027 года. В то же время Владимир Зеленский заявил о риске значительных уступок со стороны Киева, на которые Украина не готова соглашаться.

Также стало известно, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 24 ноября прибудет в Закарпатье для переговоров с Владимиром Зеленским и встречи с представителями венгерской общины. Это первый визит венгерского премьера в регион с 2015 года.