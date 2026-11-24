Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна розраховує на продовження американської підтримки, однак не погодиться на припинення бойових дій ціною поступок Росії. Якщо переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним не дадуть результату, Київ планує шукати додаткової допомоги в Конгресі США, де після початку роботи нового скликання більшість матимуть демократи.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю Bloomberg, інформує Новини.LIVE.

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На що Україна розраховує від нового Конгресу США

За словами Зеленського, якщо до кінця 2026 року Трампу не вдасться переконати Путіна припинити війну, Україна звернеться до нового складу Конгресу. Київ домагатиметься потужнішого пакета військової допомоги та посилення санкцій проти Росії.

Президент наголосив, що підтримка України має бути достатньою, аби змусити Москву серйозно поставитися до переговорів.

"Повинен бути такий рівень підтримки України та такі санкції, щоб вони послали чіткий сигнал росіянам. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну", — заявив Зеленський.

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Водночас він застеріг, що прагнення Вашингтона якомога швидше досягти домовленостей може створити для України ризик тиску з вимогою територіальних поступок.

"Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми також дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", — сказав президент.

Зеленський закликав збільшити постачання ракет Patriot

Окремо глава держави звернувся до союзників із проханням забезпечити Україну ракетами-перехоплювачами для систем Patriot щонайменше на весь грудень. За його словами, країна стикається з нестачею боєприпасів, а постачання затримуються.

Зокрема, 48 ракет Patriot очікують на дозвіл міністра оборони США Піта Гегсета. Навіть після їхнього надходження потреби української протиповітряної оборони не будуть повністю покриті.

Зеленський також повідомив, що з минулого року США постачають Україні близько 12 ракет Patriot щомісяця. Це приблизно чверть обсягу, який обіцяла попередня адміністрація Джо Байдена.

"Будь ласка, покрийте наші потреби принаймні на весь грудень. Чому? Тому що я все ще розраховую на те, що зможу знайти, так би мовити, новий підхід до нового Конгресу в січні чи лютому", — пояснив президент.

Які умови миру не влаштовують Україну

За інформацією Bloomberg, американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф пропонували Україні відмовитися від Луганської та Донецької областей на користь Росії в обмін на певні гарантії безпеки. Водночас Київ не погоджується передавати Москві території Донеччини, які залишаються під контролем України.

Зеленський висловив сумнів щодо надійності запропонованих гарантій безпеки. Натомість він наполягає на чітких зобов’язаннях західних партнерів щодо військової підтримки України, запровадження санкцій у разі нового вторгнення РФ, підтримки вступу до Євросоюзу та фінансування української армії й відбудови.

Президент також заявив, що найкращим рішенням для безпеки України було б членство в НАТО. За його словами, підтримка вступу з боку Дональда Трампа могла б вплинути й на позицію європейських союзників.

"Якщо завтра Трамп скаже: "Я підтримую членство України в НАТО", на мою думку, Європа також його підтримає", — зазначив Зеленський.

Раніше Новини.LIVE писали, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду щодо завершення війни в Україні до січня 2027 року. Водночас Володимир Зеленський заявив про ризик значних поступок з боку Києва, на які Україна не готова погоджуватися.

Також стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 24 листопада прибуде на Закарпаття для переговорів із Володимиром Зеленським і зустрічі з представниками угорської громади. Це перший візит угорського прем’єра до регіону з 2015 року.