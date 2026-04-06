Зеленський провів зустріч з рабинами українських міст з нагоди Песаху
З нагоди свята Песах президент України Володимир Зеленський провів зустріч із рабинами українських міст та представниками єврейських громад. У заході також взяли участь військовий капелан і військовослужбовець ЗСУ.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.
Зеленський зустрівся з рабинами
Глава держави привітав присутніх зі святом і наголосив на символічному значенні Песаха для України, яка нині бореться за свободу.
"Це сьогодні дуже важливо для України. Важлива свобода, за яку ми боремося всім народом України. І дякуємо вам за те, що ви в цій боротьбі, за те, що підтримуєте весь народ, всю нашу державу. Підтримуєте свої громади, підтримуєте наших людей. Ваша підтримка дуже важлива", — наголосив Зеленський.
Головні рабини України своєю чергою зазначили, що, попри складні часи, держава зберегла незалежність і продовжує боротьбу, а єврейська громада й надалі підтримуватиме країну та молитиметься за її перемогу.
"Свобода починається зсередини, із себе. І ми дуже раді й горді, що ми живемо в Україні в такий важкий час. Для нас честь, що ми пов’язані з Україною. Ми тут живемо вже багато років, ми пов'язали з Україною наше життя, наші родини. Ми впевнені, що буде справедливий мир, справжня перемога", — зауважив голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер.
"Війна закінчиться, і буде перемога України. Бог благословить нас. Усі режими мають впасти — і потім посиплеться вся вісь зла", — наголосив головний рабин України Моше Асман.
Віцепрезидент Федерації єврейських громад України Рафаель Рутман повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість єврейської літератури українською мовою. За його словами, книги друкують у Харкові, попри регулярні атаки з боку Росії.
Під час зустрічі він представив понад 40 видань та подарував президенту першу Тору, перекладену українською мовою.
Читайте Новини.LIVE!