Головна Новини дня Зеленський провів зустріч з рабинами українських міст з нагоди Песаху

Зеленський провів зустріч з рабинами українських міст з нагоди Песаху

Дата публікації: 6 квітня 2026 23:30
Володимир Зеленський та рабини. Фото: Офіс президента

З нагоди свята Песах президент України Володимир Зеленський провів зустріч із рабинами українських міст та представниками єврейських громад. У заході також взяли участь військовий капелан і військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.

Глава держави привітав присутніх зі святом і наголосив на символічному значенні Песаха для України, яка нині бореться за свободу.

"Це сьогодні дуже важливо для України. Важлива свобода, за яку ми боремося всім народом України. І дякуємо вам за те, що ви в цій боротьбі, за те, що підтримуєте весь народ, всю нашу державу. Підтримуєте свої громади, підтримуєте наших людей. Ваша підтримка дуже важлива", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський та рабини українських міст. Фото: Офіс президента

Головні рабини України своєю чергою зазначили, що, попри складні часи, держава зберегла незалежність і продовжує боротьбу, а єврейська громада й надалі підтримуватиме країну та молитиметься за її перемогу.

"Свобода починається зсередини, із себе. І ми дуже раді й горді, що ми живемо в Україні в такий важкий час. Для нас честь, що ми пов’язані з Україною. Ми тут живемо вже багато років, ми пов'язали з Україною наше життя, наші родини. Ми впевнені, що буде справедливий мир, справжня перемога", — зауважив голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер.

"Війна закінчиться, і буде перемога України. Бог благословить нас. Усі режими мають впасти — і потім посиплеться вся вісь зла", — наголосив головний рабин України Моше Асман.

Володимир Зеленський підписав прапор України. Фото: Офіс президента

Віцепрезидент Федерації єврейських громад України Рафаель Рутман повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість єврейської літератури українською мовою. За його словами, книги друкують у Харкові, попри регулярні атаки з боку Росії.

Під час зустрічі він представив понад 40 видань та подарував президенту першу Тору, перекладену українською мовою.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський провів зустріч з Олександром Сирським і Андрієм Гнатовим. Вони обгвоорили поточну ситуацію на фронті.

А також глава держави під час вечірнього звернення заявив, що Україна пропонувала Росії перемир'я на Великдень, однак відповіді не отримала.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
