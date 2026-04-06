Зеленский провел встречу с раввинами украинских городов по случаю Песаха

По случаю праздника Песах президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин. В мероприятии также приняли участие военный капеллан и военнослужащий ВСУ.

Глава государства поздравил присутствующих с праздником и отметил символическое значение Песаха для Украины, которая сейчас борется за свободу.

"Это сегодня очень важно для Украины. Важна свобода, за которую мы боремся всем народом Украины. И спасибо вам за то, что вы в этой борьбе, за то, что поддерживаете весь народ, все наше государство. Поддерживаете свои общины, поддерживаете наших людей. Ваша поддержка очень важна", — подчеркнул Зеленский.

Главные раввины Украины в свою очередь отметили, что, несмотря на сложные времена, государство сохранило независимость и продолжает борьбу, а еврейская община и в дальнейшем будет поддерживать страну и молиться за ее победу.

"Свобода начинается изнутри, с себя. И мы очень рады и горды, что мы живем в Украине в такое трудное время. Для нас честь, что мы связаны с Украиной. Мы здесь живем уже много лет, мы связали с Украиной нашу жизнь, наши семьи. Мы уверены, что будет справедливый мир, настоящая победа", — отметил председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Мейер Стамблер.

"Война закончится, и будет победа Украины. Бог благословит нас. Все режимы должны упасть — и потом посыплется вся ось зла", — подчеркнул главный раввин Украины Моше Асман.

Вице-президент Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман сообщил, что с начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество еврейской литературы на украинском языке. По его словам, книги печатают в Харькове, несмотря на регулярные атаки со стороны России.

Во время встречи он представил более 40 изданий и подарил президенту первую Тору, переведенную на украинский язык.

