Главная Новости дня Зеленский провел встречу с раввинами украинских городов по случаю Песаха

Зеленский провел встречу с раввинами украинских городов по случаю Песаха

Дата публикации 6 апреля 2026 23:30
Зеленский провел встречу с раввинами украинских городов по случаю Песаха
Владимир Зеленский и раввины и раввины. Фото: Офис президента

По случаю праздника Песах президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин. В мероприятии также приняли участие военный капеллан и военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

Глава государства поздравил присутствующих с праздником и отметил символическое значение Песаха для Украины, которая сейчас борется за свободу.

"Это сегодня очень важно для Украины. Важна свобода, за которую мы боремся всем народом Украины. И спасибо вам за то, что вы в этой борьбе, за то, что поддерживаете весь народ, все наше государство. Поддерживаете свои общины, поддерживаете наших людей. Ваша поддержка очень важна", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и раввины украинских городов. Фото: Офис президента

Главные раввины Украины в свою очередь отметили, что, несмотря на сложные времена, государство сохранило независимость и продолжает борьбу, а еврейская община и в дальнейшем будет поддерживать страну и молиться за ее победу.

"Свобода начинается изнутри, с себя. И мы очень рады и горды, что мы живем в Украине в такое трудное время. Для нас честь, что мы связаны с Украиной. Мы здесь живем уже много лет, мы связали с Украиной нашу жизнь, наши семьи. Мы уверены, что будет справедливый мир, настоящая победа", — отметил председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Мейер Стамблер.

"Война закончится, и будет победа Украины. Бог благословит нас. Все режимы должны упасть — и потом посыплется вся ось зла", — подчеркнул главный раввин Украины Моше Асман.

Владимир Зеленский подписал флаг Украины. Фото: Офис президента

Вице-президент Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман сообщил, что с начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество еврейской литературы на украинском языке. По его словам, книги печатают в Харькове, несмотря на регулярные атаки со стороны России.

Во время встречи он представил более 40 изданий и подарил президенту первую Тору, переведенную на украинский язык.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский провел встречу с Александром Сырским и Андреем Гнатовым. Они обгвоорили текущую ситуацию на фронте.

А также глава государства во время вечернего обращения заявил, что Украина предлагала России перемирие на Пасху, однако ответа не получила.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
