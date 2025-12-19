Відео
Зеленський провів зустріч з маршалком Сейму Польщі — деталі

Зеленський провів зустріч з маршалком Сейму Польщі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 18:04
Володимир Зеленський зустрівся із Влодзімежем Чажастим у Польщі — деталі
Володимир Зеленський та Влодзімєж Чажастий. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим та маршалкинею Малгожатою Кідавою-Блонською під час свого візиту до Варшави у п'ятницю, 19 грудня. Вони обговорили багато важливих питань, серед яких військове та економічне партнерство.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський зустрівся із Чажастим у Варшаві

Під час зустрічі сторони обговорили питання безпеки та оборонної співпраці, а також подальший розвиток економічних відносин. Окрему увагу приділили участі польського бізнесу у відновленні України після завершення бойових дій.

Крім того, сторони скоординували позиції щодо посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та обговорили спільні дії, спрямовані на повернення українських дітей, незаконно депортованих РФ.

Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі
Зустріч Володимира Зеленського та Влодзімежа Чажастого. Фото: Офіс президента

Важливим пунктом переговорів стала підтримка українців, які тимчасово проживають у Польщі, а також історичне минуле Польщі та України.

"Дякую за ухвалення закону про продовження терміну перебування українців. Торкнулися і питання історичної пам'яті України та Польщі. Вважаю, що історичні питання мають об'єднувати та посилювати народи, а лідери повинні нагадувати, що в України та Польщі більше спільних перемог, ніж трагедій", — сказав Зеленський.

На завершення зустрічі Зеленський і Чажастий вшанували пам'ять депутатів Сейму ІІ Польської Республіки, загиблих у роки Другої світової війни, поклавши вінки до меморіальної дошки на честь 296 польських парламентарів.

Після цього український лідер зустрівся із маршалкинею Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Вони також обговорили актуальний дипломатичну ситуацію навколо України та переговори зі США.

"Дякую за принципову позицію щодо територіальної цілісності України, ефективну взаємодію з Верховною Радою України та підтримку українських ініціатив. Процес і в питаннях історичної пам'яті рухається. Говорили про це сьогодні", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним робочим візитом.

Український лідер вже зустрівся із польським колегою Каролем Навроцьким.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
