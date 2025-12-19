Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши — детали

Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши — детали

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 18:04
Владимир Зеленский встретился с Влодзимежем Чажастым в Польше - детали
Владимир Зеленский и Влодзимеж Чажастый. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым и маршалком Малгожатой Кидавой-Блонской во время своего визита в Варшаву в пятницу, 19 декабря. Они обсудили много важных вопросов, среди которых военное и экономическое партнерство.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский встретился с Чажастым в Варшаве

Во время встречи стороны обсудили вопросы безопасности и оборонного сотрудничества, а также дальнейшее развитие экономических отношений. Особое внимание уделили участию польского бизнеса в восстановлении Украины после завершения боевых действий.

Кроме того, стороны скоординировали позиции по усилению санкционного давления на Российскую Федерацию и обсудили совместные действия, направленные на возвращение украинских детей, незаконно депортированных РФ.

Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі
Встреча Владимира Зеленского и Влодзимежа Чажастого. Фото: Офис президента

Важным пунктом переговоров стала поддержка украинцев, временно проживающих в Польше, а также историческое прошлое Польши и Украины.

"Спасибо за принятие закона о продлении срока пребывания украинцев. Коснулись и вопроса исторической памяти Украины и Польши. Считаю, что исторические вопросы должны объединять и усиливать народы, а лидеры должны напоминать, что в Украине и Польше больше общих побед, чем трагедий", — сказал Зеленский.

В завершение встречи Зеленский и Чажастый почтили память депутатов Сейма II Польской Республики, погибших в годы Второй мировой войны, возложив венки к мемориальной доске в честь 296 польских парламентариев.

После этого украинский лидер встретился с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской. Они также обсудили актуальную дипломатическую ситуацию вокруг Украины и переговоры с США.

"Спасибо за принципиальную позицию относительно территориальной целостности Украины, эффективное взаимодействие с Верховной Радой Украины и поддержку украинских инициатив. Процесс и в вопросах исторической памяти движется. Говорили об этом сегодня", — написал Зеленский.

Напомним, 19 декабря Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным рабочим визитом.

Украинский лидер уже встретился с польским коллегой Каролем Навроцким.

Владимир Зеленский Польша Сейм визит встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации