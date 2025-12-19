Владимир Зеленский встретился с Влодзимежем Чажастым в Польше - детали

Владимир Зеленский и Влодзимеж Чажастый. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым и маршалком Малгожатой Кидавой-Блонской во время своего визита в Варшаву в пятницу, 19 декабря. Они обсудили много важных вопросов, среди которых военное и экономическое партнерство.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский встретился с Чажастым в Варшаве

Во время встречи стороны обсудили вопросы безопасности и оборонного сотрудничества, а также дальнейшее развитие экономических отношений. Особое внимание уделили участию польского бизнеса в восстановлении Украины после завершения боевых действий.

Кроме того, стороны скоординировали позиции по усилению санкционного давления на Российскую Федерацию и обсудили совместные действия, направленные на возвращение украинских детей, незаконно депортированных РФ.

Встреча Владимира Зеленского и Влодзимежа Чажастого. Фото: Офис президента

Важным пунктом переговоров стала поддержка украинцев, временно проживающих в Польше, а также историческое прошлое Польши и Украины.

"Спасибо за принятие закона о продлении срока пребывания украинцев. Коснулись и вопроса исторической памяти Украины и Польши. Считаю, что исторические вопросы должны объединять и усиливать народы, а лидеры должны напоминать, что в Украине и Польше больше общих побед, чем трагедий", — сказал Зеленский.

В завершение встречи Зеленский и Чажастый почтили память депутатов Сейма II Польской Республики, погибших в годы Второй мировой войны, возложив венки к мемориальной доске в честь 296 польских парламентариев.

После этого украинский лидер встретился с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской. Они также обсудили актуальную дипломатическую ситуацию вокруг Украины и переговоры с США.

"Спасибо за принципиальную позицию относительно территориальной целостности Украины, эффективное взаимодействие с Верховной Радой Украины и поддержку украинских инициатив. Процесс и в вопросах исторической памяти движется. Говорили об этом сегодня", — написал Зеленский.

Напомним, 19 декабря Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным рабочим визитом.

Украинский лидер уже встретился с польским коллегой Каролем Навроцким.