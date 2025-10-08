Зеленський провів зустріч з українськими і міжнародними інвесторами щодо збільшення ОПК

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій, які взяли участь у третьому Форумі оборонних індустрій. Вони обговорили можливості розширення співпраці в оборонному секторі та збільшення інвестицій у виробництво зброї.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у середу, 8 жовтня.

У зустрічі взяли участь представники ADS Group, AHK Ukraine, Defence Builder, Darkstar, Baryon Investment Fund, MITS Capital, East Office of Finnish Industries, US-Ukraine Business Council, D3 Venture Capital, Double Tap Investments, Resist.UA, UA1, Angel One Fund, United Tech Assets та Invest in Bravery.

Глава держави подякував партнерам за підтримку та висловив сподівання на подальше зміцнення спільних проєктів.

"Ми розраховуємо на продовження підтримки України. Я думаю, що для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України. За нашою оцінкою, у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів", — сказав Зеленський.

Зустріч Володимира Зеленського з керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій. Фото: Офіс Президента

Учасники зустрічі підтвердили готовність збільшувати інвестиції в українське виробництво озброєнь, щоб допомогти державі нарощувати оборонні спроможності. Вони також представили низку пропозицій для стимулювання інвестицій, які, за словами президента, будуть ретельно опрацьовані.

Серед основних напрямів співпраці — збільшення кількості розробок, розвиток інновацій і створення нових видів озброєння. Зеленський наголосив, що Україна вже має напрацювання та технології, якими готова ділитися з партнерами, і зацікавлена у спільному виробництві. Особливу увагу приділили питанням контролю за експортом технологій.

"Для мене дуже важливо, щоб усі ці технології були убезпечені. Ось чому ми називаємо це контрольованим експортом", — наголосив Зеленський.

