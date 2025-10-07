Зустріч Зеленського з міністром Данії 7 жовтня - про що говорили

Володимир Зеленський та Мортен Бьодсков. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Перед початком переговорів глава держави прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена та привітав його з початком дипломатичної місії.

Про це повідомив український лідер у Telegram у вівторок, 7 жовтня.

Данія допомагає Україні

Зеленський нагадав, що нещодавно відвідав Копенгаген і висловив подяку прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен, уряду та народу Данії за незмінну підтримку України від перших днів повномасштабної війни.

Під час зустрічі сторони обговорили подальше поглиблення оборонного співробітництва, участь данських компаній у відбудові української інфраструктури та розвиток спільних промислових проєктів.

Президент наголосив, що данська модель партнерства вже сприяла збільшенню виробництва українських дронів і ракет, що стало важливим внеском у зміцнення обороноздатності країни.

"Це реальний внесок у нашу стійкість. Дякую Данії та розраховую на продовження таких продуктивних відносин", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Україна та Данія домовилися про відкриття спільних оборонних виробництв, які фінансуватимуться за підтримки Європейського Союзу.

Нещодавно українці знешкодили дрони над Данією. Це трапилось в рамках обміну бойовим досвідом.