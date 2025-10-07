Встреча Зеленского с министром Дании 7 октября - о чем говорили

Зеленский провел переговоры с министром промышленности Дании
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортеном Бёдсковым. Перед началом переговоров глава государства принял верительные грамоты от нового посла Дании в Украине Томаса Лунд-Серенсена и поздравил его с началом дипломатической миссии.
Об этом сообщил украинский лидер в Telegram во вторник, 7 октября.
Дания помогает Украине
Зеленский напомнил, что недавно посетил Копенгаген и выразил благодарность премьер-министру Метте Фредериксен, правительству и народу Дании за неизменную поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны.
Во время встречи стороны обсудили дальнейшее углубление оборонного сотрудничества, участие датских компаний в восстановлении украинской инфраструктуры и развитие совместных промышленных проектов.
Президент подчеркнул, что датская модель партнерства уже способствовала увеличению производства украинских дронов и ракет, что стало важным вкладом в укрепление обороноспособности страны.
"Это реальный вклад в нашу устойчивость. Спасибо Дании и рассчитываю на продолжение таких продуктивных отношений", — подытожил Зеленский.
Напомним, что Украина и Дания договорились об открытии совместных оборонных производств, которые будут финансироваться при поддержке Европейского Союза.
Недавно украинцы обезвредили дроны над Данией. Это произошло в рамках обмена боевым опытом.
