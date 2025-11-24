Відео
Україна
Зеленський провів важливу розмову з прем'єром Норвегії

Зеленський провів важливу розмову з прем'єром Норвегії

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 15:05
Оновлено: 15:33
Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере двосторонню співпрацю та підтримку України на міжнародній арені. Глава держави також поінформував про результати роботи української делегації у Женеві та подальші кроки в переговорах щодо завершення війни.

Про це президент повідомив у своєму Telegram в понеділок, 24 листопада.

Читайте також:

Зеленський провів розмову зі Стере

Український лідер та очільник норвезького уряду обговорили дипломатичну ситуацію, двосторонню співпрацю та підтримку України на міжнародній арені.

Під час розмови Зеленський поінформував Стере про перші результати роботи української делегації радників у Женеві, де відбуваються переговори щодо завершення війни. Президент зазначив, що делегація вже повертається додому, а сьогодні ввечері очікується повноцінна доповідь щодо ходу переговорів та ключових акцентів міжнародних партнерів.

"Розповів пану Прем'єр-міністру про перші результати роботи радників у Женеві. Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", — написав Зеленський.

Зеленський поговорив з прем'єром Норвегії
Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив перебіг переговорів з західними партнерами.

А також президент України зробив важливу заяву під час виступу на Кримській платформі.

Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
