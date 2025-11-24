Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере двосторонню співпрацю та підтримку України на міжнародній арені. Глава держави також поінформував про результати роботи української делегації у Женеві та подальші кроки в переговорах щодо завершення війни.

Про це президент повідомив у своєму Telegram в понеділок, 24 листопада.

Зеленський провів розмову зі Стере

Український лідер та очільник норвезького уряду обговорили дипломатичну ситуацію, двосторонню співпрацю та підтримку України на міжнародній арені.

Під час розмови Зеленський поінформував Стере про перші результати роботи української делегації радників у Женеві, де відбуваються переговори щодо завершення війни. Президент зазначив, що делегація вже повертається додому, а сьогодні ввечері очікується повноцінна доповідь щодо ходу переговорів та ключових акцентів міжнародних партнерів.

"Розповів пану Прем'єр-міністру про перші результати роботи радників у Женеві. Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", — написав Зеленський.

Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

