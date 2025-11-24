Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере двустороннее сотрудничество и поддержку Украины на международной арене. Глава государства также проинформировал о результатах работы украинской делегации в Женеве и дальнейших шагах в переговорах по завершению войны.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в понедельник, 24 ноября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский провел разговор со Стере

Украинский лидер и глава норвежского правительства обсудили дипломатическую ситуацию, двустороннее сотрудничество и поддержку Украины на международной арене.

Во время разговора Зеленский проинформировал Стере о первых результатах работы украинской делегации советников в Женеве, где проходят переговоры по завершению войны. Президент отметил, что делегация уже возвращается домой, а сегодня вечером ожидается полноценный доклад о ходе переговоров и ключевых акцентов международных партнеров.

"Рассказал господину Премьер-министру о первых результатах работы советников в Женеве. Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров. По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга. Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", — написал Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Владимир Зеленский обсудил ход переговоров с западными партнерами.

А также президент Украины сделал важное заявление во время выступления на Крымской платформе.